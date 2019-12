Mediavalle



Terremoto Mugello: la testimonianza di una barghigiana a Firenze

lunedì, 9 dicembre 2019, 09:25

di tommaso boggi

A seguito del forte terremoto che ha interessato stanotte, intorno alle 4.30, la zona del Mugello, avvertita distintamente anche in Valle del Serchio, ecco la testimonianza di E.B., una studentessa barghigiana fuorisede a Firenze, che ha vissuto sulla sua pelle la paura della scossa, proprio nelle zone in cui il sisma è stato più intenso.

Ci racconti il momento in cui ha avvertito la scossa

Sono tornata ieri sera a Firenze per le lezioni in università e stavo dormendo tranquillamente, quando mi sono svegliata di soprassalto assieme alla mia coinquilina perché sentivamo il letto muoversi.

Che sensazioni ha avuto?

Lì per lì non capivamo cosa stava succedendo, dopo un po’ però abbiamo messo a fuoco la situazione quando abbiamo visto i vetri tremare: sentivo il boato creato dai vetri della casa che vibravano tutti contemporaneamente.

Quindi come avete agito?

Io e la mia coinquilina ci siamo guardate spaesate e dopo la scossa, durata pochi secondi che ci sono però sembrati un’eternità, ci siamo alzate e siamo corse per strada.

Voi dove abitate?

Noi stiamo al secondo piano di un palazzo in zona Campo di Marte e c’erano già persone per strada mentre le luci delle case erano tutte accese.

Cosa avete fatto infine?

Ci siamo fermate a parlare con le persone per strada per capire cosa era successo per circa quaranta minuti, c’erano molti bambini in preda al panico. È stato terrificante.