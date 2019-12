Mediavalle



Torna l'informazione a Coreglia con “Il Castruccio”, ma la ferita rimane aperta

venerdì, 6 dicembre 2019, 20:02

di daniele venturini

Torna l'informazione locale a Coreglia Antelminelli. È uscito infatti in questi giorni il primo numero del nuovo trimestrale “Il Castruccio”, curato dalla locale pro loco, che ha colmato così il vuoto lasciato dall'improvvisa chiusura del “Giornale di Coreglia”, di cui era direttore Giorgio Franco Daniele e che veniva distribuito dal comune.



La linea e l'impaginazione sono sulla falsa riga della precedente testata, anche se presenta alcune caratteristiche innovative e maggiormente comunicative. Perché “Il Castruccio?” è la domanda che impera in prima pagina. La risposta l’ha data lo stesso editorialista, Fulvio Mandriota, attuale presidente della pro loco coreglina: “Per onorare il valoroso condottiero Castracani degli Antelminelli, figura importantissima, la più illustre del nostro comune; Coreglia Antelminelli, come si può notare, è legata indissolubilmente al Condottiero”.

Mandriota sorride soddisfatto per questo lusinghiero risultato e ci tiene a sottolineare come una pagina del primo numero sia completamente dedicata al co-fondatore e direttore dell’ex “Giornale di Coreglia”, Giorgio Franco Daniele, il quale, dopo otto lunghi lustri come dipendente comunale, a fine mese andrà in pensione.

Tra i vari articoli presenti all’interno di questa prima, ricca, edizione, ce n’è anche uno dall’emblematico titolo “Foto d'Epoca”, in riferimento ad uno scatto della seduta comunale in cui si votò la delibera che poi portò, inevitabilmente, al tramonto della precedente esperienza editoriale. L’articolo è firmato: “Gli amici del “Giornale di Coreglia”. Leggendo il contenuto, si evince tutta l'amarezza che ancora oggi, a 18 mesi dalla chiusura del giornalino, aleggia tra la cittadinanza nei confronti della decisione presa, a suo tempo, dall'attuale amministrazione comunale.

Così scrivono nell’articolo gli autori riferendosi alla foto: “Rimarrà negli annali della storia del nostro Comune e, testimonierà alle future generazioni di quando nacque il Giornale di Coreglia il 21.11.2003 e, di quando fu chiuso, il 12.06.2018, subito dopo l'insediamento del neo assessore esterna alla Cultura Sabrina Santi, da parte dell'amministrazione Amadei, con delibera del Consiglio comunale numero 17/2018. La delibera riportò solo il voto favorevole dei consiglieri comunali di maggioranza (assente Babboni Sabrina) e contrario di tutta l'opposizione, ancorché oltre 1200 cittadini avessero firmato una petizione contraria. Il giornale fu chiuso con questa motivazione: “…Ritenuto all'attualità tale strumento di comunicazione non più in linea con gli strumenti di divulgazione di massa e nell'ottica di offrire un servizio di informazione più celere e immediato ai cittadini...”



Una ferita ancora aperta, insomma. Tanto più che – come scritto nell’articolo – “Sono trascorsi 18 mesi dalla chiusura, da allora nessun nuovo servizio è stato attivato e i soldi che il giornale autofinanziandosi aveva lasciato disponibili (ben 11.603,48 euro certificati dal ragioniere), sono stati spesi per altri scopi”.



Un giorno dolce-amaro quindi per la comunità coreglina. Da un lato, la felicità per aver ritrovato un organo di stampa libero nel quale far sentire la propria voce (anche all’estero); dall’altro, la tristezza per la fine “ingloriosa” di uno storico trimestrale che, per anni, aveva rappresentato un punto di riferimento per i tanti appassionati lettori.