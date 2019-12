Mediavalle : piano di coreglia



Tutto pronto per la Festa di Santa Lucia

martedì, 10 dicembre 2019, 18:25

Venerdi 13 dicembre, dalle 18 alle 24, la Pro Loco e il Centro Commerciale “le Muse” invitano gli amici a Piano di Coreglia alla Festa di Santa Lucia, che arriverà sull’asinello alle 19 con cioccolata, chicchi e regali per i bimbi.

Aziende del Centro Commerciale che hanno già aderito e le attrazioni già confermate: Center Foto di Andrea Viviani, Ristorante Kisoro Assaggi di piatti orientali, Happy Family, Bar Pasticceria Anna Saturno, Discoteca il Drop, La Boutique del Fiore, Centro Estetico Non ti Scordar di Me, Pizzeria il Buongustaio, Casci Giocondo, Erboristeria Naturalia, Indole Parrucchiera, Nardini Ortopedia.

Sono invitati: l’artista Pepper & Pepper per un happening artistico; Helga Battaglini con punto di ritrovo per i più piccoli con la narrazione di favole e storie fantastiche (Befana, Elfi e Baffardello); Stand Gazebo delle Pro Loco della Valle del Serchio; Giochi, Karaoke e favole di Pinocchio; Fiera Mercato con prodotti artigianali locali, presepi, bigiotterie, bracciali, cappelli, sciarpe.; Streed food di prodotti tipici della Garfagnana. Specialità di terra, mare, con necci di farina di castagne, formaggi locali, panini, frittelle. Non mancheranno infine bomboloni, vin brulè e castagne, artisti di strada e pittori, servizio navetta e esibizione alla Scuola da Ballo MELODY con premiazione dei piccoli allievi. Dalle 22 aprirà poi l’angolo giovani del Drop di Riccardo, Lorenzo e Simone con spriz, ballo e musica della Comunity.