Mediavalle : coreglia antelminelli



Valle dei Presepi, cinque comuni uniti per il Natale

domenica, 1 dicembre 2019, 14:46

di giuseppe bini

Inaugurata a Coreglia Antelminelli la quarta edizione dell'inizitiva “La Valle dei Presepi”, che mira a valorizzare la cultura e la tradizione del Natale nella Media Valle del Serchio, attraverso la valorizzazione dei maestri figurinai.

Mai location fu più adatta per il taglio del nastro, ovvero quella Coreglia Antelminelli patria (insieme a Bagni di Lucca) dei maestri figurinai, che con il loro sapere artigiano hanno diffuso l'arte della realizzazione delle figurine in gesso in tutto il mondo. Figurine, come vengono chiamate in gergo tecnico, ovvero “statuine” raffiguranti personaggi di ogni genere, che hanno sempre preso parte nell'allestimento dei vari presepi.

A fare gli onori di casa il sindaco di Coreglia Valerio Amadei, mentre il presidente dell'Unione dei Comuni Media valle del Serchio, Patrizio Andreuccetti, nel suo intervento ha sottolineato il valore fortemente identitario dell'iniziativa. “E' veramente bello – ha commentato Andreuccetti - essere ad inaugurare questa iniziativa, in un habitat assolutamente idoneo, che esprime il senso vero dell'unità e dello spirito che portiamo avanti tutti insieme, il poter condividere il nostro territorio e quelle che sono le nostre tradizioni”.

“Quando parliamo di Coreglia in modo particolare – ha aggiunto il presidente – facciamo riferimento a quella che è una lunga tradizione, quando parliamo di presepe e di relizzazione di statue andiamo veramente a raccontare quello che siamo stati e andiamo fino in fondo a quella che è la nostra identità”.

Ospite d'eccezione il presidente del consiglio regionale Eugenio Giani, fresco di candidatura alla guida della Toscana alle prossime elezioni. In veste istituzionale, non ha naturalmente fatto riferimento alle vicnede politiche che lo vedono protagonista ma si è soffermato sulle peculiarità del territorio e dell'iniziativa. “Il mio pensiero di gratitudine – ha esordito Eugeno Giani - va a tutti coloro che sono emigrati per portare il loro sapere artigiano, e che sono simbolo sia di sofferenza che di successo, con il loro discendenti che magari proprio durante le festività natalizie hanno modo di ritornare nella loro terra di origine”. Dopo aver ringraziato anche l'assessore regionale Marco Remaschi, ex sindaco di Coreglia. L'intervento del presidente del consiglio regionale si avviato quindi alla conclusione: “Il presepe richiama il senso della nostra storia nel coltivare i valori e i sentimenti che ci portano al Natale.

Con questa iniziativa, che coinvolge di fatto cinque comuni con eventi natalizi e allestimenti di presepi, la Media Valle si unisce in un persorso legato alla bellezza delle usanze locali, legate naturalmente al periodo di Natale. Affiancato al percorso dei presepi è in programma infatti un infatti un calendario di eventi intriso di folclore, tradizione, memoria e religiosità.

In rappresentanza dei comuni della Media Valle erano presenti il Beatrice Gambini (Pescaglia), Caterina Campani (Barga), Antonio Bianchi (Bagni di Lucca), Valerio Amadei (Coreglia) e Simona Girelli (Borgo a Mozzano).



Sulle note della Filarmonica Catalani di Coreglia si è quindi proceduto al simbolico taglio del nastro di questa iniziativa, che affonda le sue radici nella memoria e nei valori, cristiani, fondamento di questa comunità.