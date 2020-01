Celebrazioni pucciniane, sindaci al Miur per definire comitato e risorse

Altri articoli in Mediavalle

giovedì, 23 gennaio 2020, 17:55

A battere il primo colpo nel centrodestra a Coreglia, per le amministrative di tarda primavera, è il movimento "Cambiamo! Con Toti". Con una nota infatti, il neo costituito movimento provinciale annuncia la propria scesa in campo per l'unico comune della Mediavalle che andrà a rinnovare il consiglio comunale

giovedì, 23 gennaio 2020, 13:20

Si intitola "La Memoria a Pescaglia. Un Comune in Guerra" la conferenza che il comune di Pescaglia in collaborazione con l'associazione Alce e il circolo Anspi di Trebbio organizzano, in occasione del "Giorno della Memoria" domenica 26 gennaio alle ore 21 al Teatrino di Trebbio

mercoledì, 22 gennaio 2020, 12:02

"Libertà, uguaglianza, fraternità: ispirandoti a questi tre principi realizza la tua opera", questo il titolo del concorso promosso dal Museo della figurina di gesso e dell'emigrazione

martedì, 21 gennaio 2020, 17:45

Domenica 19 gennaio, presso la sala Parrocchiale di Ghivizzano, i soci del Lions Club Garfagnana si sono ritrovati insieme alle loro mogli, come ormai accade dal lontano 2012, per la raccolta di generi alimentari da distribuire alle famiglie bisognose o alle persone che vivono in situazioni di maggiore difficoltà

lunedì, 20 gennaio 2020, 18:00

La consigliera di minoranza del gruppo "Movimento per Coreglia", Donatella Poggi, ha presentato un'interpellanza in merito al regolamento per l’accesso ed il funzionamento della stazione ecologica presente sul territorio comunale

domenica, 19 gennaio 2020, 13:37

Iscrizioni aperte ai nuovi laboratori di scrittura e lettura creativa per ragazzi, che l’associazione “Nati per scrivere” curerà a San Martino in Freddana e a Trebbio, grazie alla collaborazione con altre realtà locali