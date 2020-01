Mediavalle : coreglia antelminelli



Concorso “Il Presepio” 2019: premiati i vincitori

sabato, 11 gennaio 2020, 14:38

Si è svolta questa mattina nel Palazzo Comunale di Coreglia Antelminelli la premiazione del Concorso “Il Presepio” 2019 rivolto a tutti i cittadini del comune di Coreglia Antelminelli. I presepi dovevano essere realizzati in luoghi accessibili o comunque ben visibili dall’esterno. Potevano essere realizzati con qualsiasi materiale ed appartenere a qualsiasi epoca. Sono molti i cittadini che hanno accolto questa iniziativa ed hanno realizzato diversi tipi di presepi: classici, originali, scenografici.



Primo classificato il presepe realizzato dal Gruppo Donatori di Sangue di Coreglia Antelminelli nel capoluogo, al secondo posto si è classificato quello realizzato a Tereglio da Lucchesi Mauro e terza posizione per il Presepe di Pellegrini Giulia di Coreglia. Sono stati, inoltre, segnalati, dalla Commissione i seguenti Presepi: Scuola Primaria di Piano di Coreglia, La Bottega di Marchetti Natalia di Tereglio e quello della Parrocchia di Santa Maria Assunta realizzato sul Campanile in Loc. Al Fortino a Tereglio.



“Sono molto soddisfatta della partecipazione dei cittadini;” dice l’Assessora alla Cultura Sabrina Santi “dell’impegno e della cura che hanno messo nella realizzazione di questi presepi e dell’entusiasmo con cui hanno accolto questo Concorso che spero sarà realizzato anche nei prossimi anni”.



Un ringraziamento particolare anche alle ditte Antica Norcineria di Bellandi, Pasticceria De Servi e La Bottega del Fattore che hanno collaborato alla buona riuscita della manifestazione offrendo i premi per i primi tre classificati consistenti in cesti alimentari, ed alla Fondazione Banca del Monte di Lucca per la donazione di alcune pubblicazioni.



Ad ogni partecipante è stato donato un calendario con la foto del proprio Presepio.