Coreglia celebra la “Giornata della Memoria”

lunedì, 27 gennaio 2020, 13:07

L’Azienda USL Toscana nord ovest comunica l’ingresso di Silvia Bandini nelle liste dei medici di famiglia per l’Ambito territoriale Lucca e Pescaglia a partire da sabato 1° febbraio

domenica, 26 gennaio 2020, 21:47

Per domenica 2 febbraio, alle 11, il gruppo “Prima Pescaglia” ha invitato il capogruppo in regione Elisa Montemagni, i consiglieri provinciali della Lega di Lucca Ilaria Benigni e Mirco Masini e il commissario della Mediavalle e Garfagnana Luigi Pellegrinotti, per visionare lo stato di fatto in cui si trova il...

domenica, 26 gennaio 2020, 15:50

Il partito di Matteo Salvini si appresta ad affrontare l'imminente campagna elettorale per le regionali di primavera

sabato, 25 gennaio 2020, 14:33

La commissione incaricata di esaminare i presepi realizzati dalle scuole della Piana di Lucca e della Valle del Serchio, a seguito anche di alcuni sopralluoghi, ha assegnato tre premi principali

giovedì, 23 gennaio 2020, 19:55

Questa mattina Alessandro Tambellini, Giorgio Del Ghingaro e Andrea Bonfanti, rispettivamente sindaci di Lucca, Viareggio e Pescaglia, sono stati ricevuti al Ministero per i Beni e le Attività Culturali

giovedì, 23 gennaio 2020, 17:55

A battere il primo colpo nel centrodestra a Coreglia, per le amministrative di tarda primavera, è il movimento "Cambiamo! Con Toti". Con una nota infatti, il neo costituito movimento provinciale annuncia la propria scesa in campo per l'unico comune della Mediavalle che andrà a rinnovare il consiglio comunale