Francesca Maionchi ospite del Museo del Castagno

mercoledì, 29 gennaio 2020, 11:57

Il Museo del Castagno come di consueto organizza delle serate conviviali ad invito con assaggi di prodotti provenienti dalla castagna, le serate sono organizzate per incontrare e raggruppare gli amici del museo e naturalmente per ringraziarli della collaborazione profusa nelle nostre iniziative.

Sabato scorso si è svolta una di queste con ospiti di eccezione: una per tutti, il soprano Francesca Maionchi la quale pochi giorni fa si è esibita in Lituania insieme al tenore Andrea Bocelli.



E' doveroso ricordare che la Maionchi si è esibita diverse volte a Colognora, nei concerti che organizziamo insieme al suo Maestro Graziano Polidori con il quale si è laureata presso il conservatorio “P. Mascagni” di Livorno, per questo ci sentiamo in dovere di ringraziarli.

La serata è stata allietata dalla presenza di “Gavorchio”, “Gigi il Tafan rognoso” e da “Beppe” con divertenti brani in vernacolo, anche questi veri amici del museo.