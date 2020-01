Mediavalle : coreglia antelminelli



Furto del Bambin Gesù: denunciati i responsabili

sabato, 4 gennaio 2020, 15:38

Era stata rubata nel corso della nottata del 3 gennaio dal presepe di Coreglia Antelminelli, allestito dalla locale pro loco, in via Antelminelli (leggi qui); ma oggi, grazie all'intervento delle forze dell'ordine, la statua di Gesù bambino è tornata finalmente al suo posto e i responsabili del suo furto sono stati consegnati alla giustizia.



Questi i dettagli dell'operazione: durante la mattinata, i carabinieri della locale stazione, nonostante non fossero stati messi al corrente del reato, hanno appreso ugualmente dell’evento ed hanno avviato i relativi accertamenti nell’immediatezza. Nel paese sono state quindi acquisite alcune fondamentali informazioni che hanno permesso di avere una descrizione di alcuni giovani non abitanti in quel centro ma notati, sia la serata precedente che le ore successive il furto, frequentare alcuni posti di Coreglia.



L’attività intrapresa dai militari è stata determinante per il loro rintraccio. Infatti, nel primo pomeriggio, in un esercizio pubblico, i carabinieri hanno rintracciato e identificato i due ragazzi che, messi alle strette, hanno ammesso le loro responsabilità. Nel contempo è stata anche recuperata la statuina trafugata che era stata portata e nascosta presso l’abitazione di uno dei due. Dopo il recupero, il bambin Gesù è stato restituito al presidente della pro loco del comune di Coreglia Antelminelli che, nel frattempo, aveva formalizzato la relativa denuncia di furto.



I due ragazzi invece sono stati denunciati per il reato di furto aggravato in concorso. Si tratta di R.D., 20enne estone, domiciliato a Bagni di Lucca, cuoco ed incensurato, e M.M.B., 21enne inglese, residente a Bagni di Lucca, studente, incensurato.