Giorno della Memoria: a Trebbio si parla degli sfollamenti di Pescaglia

Altri articoli in Mediavalle

mercoledì, 22 gennaio 2020, 12:02

"Libertà, uguaglianza, fraternità: ispirandoti a questi tre principi realizza la tua opera", questo il titolo del concorso promosso dal Museo della figurina di gesso e dell'emigrazione

martedì, 21 gennaio 2020, 17:45

Domenica 19 gennaio, presso la sala Parrocchiale di Ghivizzano, i soci del Lions Club Garfagnana si sono ritrovati insieme alle loro mogli, come ormai accade dal lontano 2012, per la raccolta di generi alimentari da distribuire alle famiglie bisognose o alle persone che vivono in situazioni di maggiore difficoltà

lunedì, 20 gennaio 2020, 18:00

La consigliera di minoranza del gruppo "Movimento per Coreglia", Donatella Poggi, ha presentato un'interpellanza in merito al regolamento per l’accesso ed il funzionamento della stazione ecologica presente sul territorio comunale

domenica, 19 gennaio 2020, 13:37

Iscrizioni aperte ai nuovi laboratori di scrittura e lettura creativa per ragazzi, che l’associazione “Nati per scrivere” curerà a San Martino in Freddana e a Trebbio, grazie alla collaborazione con altre realtà locali

sabato, 18 gennaio 2020, 14:23

Nella serata di ieri i militari della stazione di Borgo a Mozzano hanno arrestato E. H., 35enne marocchino, residente a Coreglia Antelminelli, celibe, operaio e incensurato, poichè sorpreso a spacciare cocaina presso la sua abitazione. Segnalata alla prefettura una donna

venerdì, 17 gennaio 2020, 10:14

Sono stati estratti lunedì 6 gennaio, alle 17, i vincitori dei premi in buoni acquisto da spendere presso il Conad Superstore di Gallicano per la lotteria della Befana di Coreglia Antelminelli