In fiamme la libreria di Alba Donati a Lucignana

giovedì, 30 gennaio 2020, 11:46

A darne notizia, sulla sua pagina Facebook, è stata la stessa "Libreria Sopra la Penna" di Alba Donati, nota poetessa di Lucignana. Stanotte, intorno alle 5, la libreria inaugurata il 7 dicembre, nella piccola frazione di Coreglia Antelminelli, è andata in fiamme.



Ignote le cause dell'incendio. "Io non so cosa sia accaduto ma il dolo lo escluderei perché la libreria è bruciata da dentro" si legge in un post della poetessa. "Gli invidiosi esistono è vero - ha spiegato Donati - ma stamattina ho visto tante facce tristi e lacrime e poi come per l'alluvione di Firenze ho visto tanti angeli del fumo rimboccarsi le maniche dividere i libri, pulirli e ricominciare, ho visto una storia brutta farsi racconto di una comunità".



Davvero un colpo al cuore per tutti gli appassionati lettori e frequentatori del cottage letterario, pensato e realizzato da Alba Donati, grazie alla comunità locale. "Adesso la comunità è già al lavoro per salvare il salvabile, ripulire, ricominciare" afferma la titolare.



Intanto arrivano già i primi messaggi di solidarietà. Primo fra tutti, quello del sindaco di Lucca, Alessandro Tambellini, che ha così commentato la notizia: "Un'immagine che colpisce al cuore, la piccola Libreria sopra la Penna bruciata fa venire i brividi. Solidarietà ad Alba Donati e a tutti quelli che l'hanno voluta e frequentata con amore. Con lo stesso amore di tutti noi risorgerà ancora più bella e accogliente".



"È doloroso vedere questo nostro piccolo gioiello rovinato dalle fiamme - è stato invece il commento a caldo della consigliera regionale Ilaria Giovannetti -, deve assolutamente tornare a splendere al più presto e grazie all’aiuto di tutti sono sicura ci riuscirà!"