“La Befana torna sempre!”: chiusa strada provinciale

lunedì, 30 dicembre 2020, 15:34

Documento rivolto ai cittdini, a firma congiunta dei vari sindaci, per invitare ad osservare alcune regole di buonsenso durante i festeggiamenti per l'arrivo del nuovo anno

lunedì, 30 dicembre 2020, 14:14

La Sezione Lega Mediavalle Garfagnana esprime solidarietà a sostegno del dottor Fausto Trivella primario di oculistica del San Luca

lunedì, 30 dicembre 2020, 14:06

L'ex direttore del defunto "Giornale di Coreglia", nonchè storico dipendente comunale, da domani andrà in pensione. Guardando al futuro non esclude un impegno civico, in vista delle elezioni, ma non in continuità con l'attuale amministrazione

sabato, 28 dicembre 2019, 18:12

Un consiglio comunale come sempre molto acceso quello di Coreglia che, nella sede separata a Ghivizzano, ha discusso stamani molti punti riguardanti soprattutto questioni tecniche e di bilancio

sabato, 28 dicembre 2019, 13:00

Grazie ad un contributo concesso al comune di Coreglia dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca di 10 mila euro a breve inizieranno i lavori di restauro conservativo dell'affresco raffigurante la Madonna dei Miracoli in Coreglia Capoluogo

sabato, 28 dicembre 2019, 11:08

Dalla Valle del Serchio a New York, per ritirare il premio internazionale “Gradiva International della State University of New York”, con la raccolta di poesie dedicata al paese natale: "Lucignana (Tu paesaggio d'infanzia)". Intervista esclusiva alla poetessa Alba Donati