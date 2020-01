L'associazione A.L.C.E. incontra la cittadinanza

Altri articoli in Mediavalle

giovedì, 30 gennaio 2020, 11:46

Stanotte, intorno alle 5, la libreria inaugurata il 7 dicembre, nella piccola frazione di Coreglia Antelminelli, è andata in fiamme. Ignote le cause dell'incendio

mercoledì, 29 gennaio 2020, 23:06

Giorgio Daniele, ex dirigente del settore amministrativo del comune di Coreglia, interviene per fare luce sulla gestione delle criticità sui trasporti scolastici

mercoledì, 29 gennaio 2020, 11:57

Il Museo del Castagno come di consueto organizza delle serate conviviali ad invito con assaggi di prodotti provenienti dalla castagna, le serate sono organizzate per incontrare e raggruppare gli amici del museo e naturalmente per ringraziarli della collaborazione profusa nelle nostre iniziative

martedì, 28 gennaio 2020, 15:41

Il gruppo di minoranza “Prima Pescaglia”, stamattina, ha protocollato in comune, come da regolamento, la richiesta di convocazione del consiglio comunale a Pescaglia viste le numerose e importanti interpellanze da presentare

martedì, 28 gennaio 2020, 10:25

Damiano Simonetti, responsabile relazioni esterne Lega, e Yamila Bertieri, capofila tra gli eletti nella sezione Lega Mediavalle Garfagnana, stilano alcune riflessioni per quanto riguarda la campagna elettorale di Matteo Salvini nel territorio di Borgo a Mozzano

lunedì, 27 gennaio 2020, 17:26

L’amministrazione comunale di Coreglia Antelminelli ha voluto rendere omaggio alla ricorrenza internazionale della Giornata della Memoria dedicata al ricordo del genocidio del popolo ebraico