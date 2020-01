Mediavalle : ghivizzano



Lions, raccolti 45 quintali di generi alimentari

martedì, 21 gennaio 2020, 17:45

“Non si può andare lontani finché non si fa qualcosa per qualcun altro”

Melvin Jones



Domenica 19 gennaio, presso la sala Parrocchiale di Ghivizzano, i soci del Lions Club Garfagnana si sono ritrovati insieme alle loro mogli, come ormai accade dal lontano 2012, per la raccolta di generi alimentari da distribuire alle famiglie bisognose o alle persone che vivono in situazioni di maggiore difficoltà.



La giornata è stata finalizzata alla raccolta di generi alimentari e prodotti come pasta, latte, zucchero, olio, farina, tonno, pelati, biscotti, alimenti per bambini e simili. Un’azione condivisa e costruita sul recupero di eccedenze e alimenti che spesso, altrimenti andrebbero perduti, un circolo virtuoso di generosità e dedizione, in contrasto allo spreco alimentare. Il Service, coordinato dalla commissione interna al Club Vecchie e Nuove Povertà, presieduta dal socio Franco Mori, ha ottenuto un risultato straordinario e sopra ogni aspettativa, premiando l’impegno di tutti quanti i soci partecipanti, confezionando 108 pacchi alimentari per un totale di 45 quintali di prodotti.



I pacchi sono stati successivamente raggruppati e suddivisi, destinati alla Garfagnana, Media Valle del Serchio e zona Bagni di Lucca e Borgo a Mozzano. Da queste zone sono arrivati i furgoni della Caritas, Misericordie, Parrocchie e vari gruppi abilitati alla consegna dei pacchi alimentari. Si è tenuta infine la consueta raccolta fondi con la tombola ed il torneo di biliardino, il cui ricavato è stato donato al gruppo ricreativo della Parrocchia di Ghivizzano.



«Questo Service nasce dalla volontà di dare un contributo alle fasce sociali più deboli in sinergia con le altre realtà operanti nel settore sul territorio – racconta il Presidente del Lions Club Garfagnana, Ubaldo Pierotti – Importante, a questo proposito, la collaborazione con le Caritas, Misericordie e Parrocchie del territorio. Da parte del Club un’azione condivisa, uno sforzo comune per aiutare chi non ha a sufficienza da mangiare. I Lions non mancano mai all’appuntamento con la generosità!»