Lotteria della Befana 2020: ecco i biglietti vincenti

Altri articoli in Mediavalle

giovedì, 16 gennaio 2020, 20:11

Damiano Simonetti, responsabile delle relazioni esterne della Lega Media Valle e Garfagnana, e Yamila Bertieri, consigliere comunale della Lega a Borgo a Mozzano, si concedono per un'intervista esclusiva alla Gazzetta del Serchio. Tanti i temi sul tavolo: dal canile di Diecimo al centro islamico di Chifenti, fino alle prossime amministrative a...

giovedì, 16 gennaio 2020, 13:51

L’Azienda Usl Toscana nord ovest comunica l’ingresso di Roberto Canozzi nelle liste dei medici di famiglia per l’Ambito territoriale della Valle del Serchio a partire da mercoledì 22 gennaio. Avrà l’ambulatorio principale a Bagni di Lucca (Loc. Fornoli, Via G. Tovani, 18/B) e quello secondario a Fornaci di Barga (Via della Repubblica, 92)

giovedì, 16 gennaio 2020, 13:40

I genitori degli studenti che quotidianamente utilizzano il Servizio Vaibus per andare e tornare da scuola, chiedono il ripristino della fermata C1059, in quanto lo spostamento presso il Bar Bao, risulta essere molto pericoloso per l'incolumità dei ragazzi

mercoledì, 15 gennaio 2020, 13:35

Simone Simonini, referente provinciale di Cambiamo!", impegnato per la causa da anni, anche con vistite a sorpresa al centro smistamento postale di Coreglia Antelminelli, torna a segnalare problematiche nel recapito della posta nei comuni montani

martedì, 14 gennaio 2020, 17:08

Il gruppo "Prima Pescaglia", dopo aver visionato la situazione del Santuario della Madonna delle Solca, ha protocollato in comune una interpellanza

lunedì, 13 gennaio 2020, 11:14

In occasione del Giorno della memoria, presso il teatrino di Trebbio, verranno ripercorse le drammatiche storie che si svilupparono a Pescaglia tra il 1943 e il 1944, con un focus sulle famiglie ebraiche che sfollarono in quel territorio