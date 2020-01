Lotteria della Befana: ecco i vincitori

Altri articoli in Mediavalle

sabato, 4 gennaio 2020, 16:58

Nell'ambito delle iniziative che il Museo del Castagno di Colognora di Pescaglia per la riscoperta e la conservazione delle nostre tradizioni, lunedi 6 gennaio, giorno della Befana, alle ore 16,30 nella sala del museo stesso si esibiranno il Gruppo WAITS (I questuanti)

sabato, 4 gennaio 2020, 16:33

A Tereglio la Befana arriva per allietare la giornata dei bambini, ma anche per raccogliere fondi in vista del rifacimento delle campane del paese

sabato, 4 gennaio 2020, 15:38

Denunciati gli autori del furto del Bambin Gesù dal presepe di Coreglia. Si tratta di due giovani che, messi alle strette, hanno ammesso le loro responsabilità

sabato, 4 gennaio 2020, 15:01

“Sono sinceramente dispiaciuto e personalmente provato per la scomparsa di Paolo Poli, esempio per tutti di impiegato comunale e amico personale”. Così si è espresso il sindaco di Coreglia Antelminelli, Valerio Amadei

sabato, 4 gennaio 2020, 12:11

Così il sindaco di Coreglia Antelminelli Valerio Amadei in merito ad una serie di articoli a firma Piero Taccini sempre in merito al nuovo campo sportivo di Ghivizzano

venerdì, 3 gennaio 2020, 17:05

Due episodi, a distanza di soli due giorni l’uno dall’altro, a Coreglia Antelminelli. A denunciarli il parroco Don Nando Ottaviani che, attraverso il proprio profilo facebook, commenta amaramente che il 2020 per il proprio paese non è iniziato nel migliore dei modi