Manutenzione, opposizione si appella alla giunta

mercoledì, 8 gennaio 2020, 22:45

Il gruppo consiliare "Prima Pescaglia" ha protocollato un'interpellanza inerente l'ordinanza del comune n.42 del 17/12/2019 per la manutenzione della rete stradale comunale e vicinale di uso pubblico

mercoledì, 8 gennaio 2020, 14:31

Il consigliere di minoranza Piero Taccini, capogruppo di “Un futuro per Coreglia”, torna sulla questione legata al campo sportivo di Ghivizzano dopo l'intervento del sindaco a mezzo stampa

martedì, 7 gennaio 2020, 10:33

Sono stati estratti ieri, lunedì 6 gennaio alle 17, i vincitori dei premi in buoni acquisto da spendere presso il Conad Superstore di Gallicano per la lotteria della Befana di Coreglia Antelminelli

sabato, 4 gennaio 2020, 16:58

Nell'ambito delle iniziative che il Museo del Castagno di Colognora di Pescaglia per la riscoperta e la conservazione delle nostre tradizioni, lunedi 6 gennaio, giorno della Befana, alle ore 16,30 nella sala del museo stesso si esibiranno il Gruppo WAITS (I questuanti)

sabato, 4 gennaio 2020, 16:33

A Tereglio la Befana arriva per allietare la giornata dei bambini, ma anche per raccogliere fondi in vista del rifacimento delle campane del paese

sabato, 4 gennaio 2020, 15:38

Denunciati gli autori del furto del Bambin Gesù dal presepe di Coreglia. Si tratta di due giovani che, messi alle strette, hanno ammesso le loro responsabilità