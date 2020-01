Mediavalle



Nel comune di Coreglia la Befana tra cibo e raccolta fondi

sabato, 4 gennaio 2020, 16:33

di giuseppe bini

A Tereglio la Befana arriva per allietare la giornata dei bambini, ma anche per raccogliere fondi in vista del rifacimento delle campane del paese.



L'associazione Ricreativa Tereglio abbina quest'anno il nobile obiettivo di portare a nuovo le antiche campane della chiesa, con la raccolta fondi che verrà effettuata proprio nel giorno dell'Epifania, quando il paese sarà palcoscenico naturale per i banchetti rappresentanti gli antichi mestieri e per i punti ristoro organizzati dagli abitanti.



La giornata, denominata "La Befana vien mangiando", sarà accompagnata dai tradizionali canti per le vie del borgo, mentre alle ore 16 si terrà la classica pentolaccia per i bambini nella piazzetta centrale.



Domenica 5 gennaio invece la Befana verrà accolta a Coreglia, dove a partire dalle 8 ci saranno ad attenderla gli stand gastronomici con i prodotti tipici locali. Caramelle per tutti all'arrivo della simpatica vecchietta, previsto per le ore 21:30 in piazza del comune, quindi a seguire, pastasciutta gratis per tutti i mascherati alla Limonaia del Forte.