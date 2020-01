Mediavalle



"Prima Pescaglia" al Santuario Madonna delle Solca

venerdì, 31 gennaio 2020, 10:32

Il gruppo consiliare "Prima Pescaglia" ricorda che domenica 2 febbraio alle 11 sarà presente al Santuario Madonna delle Solca di Pescaglia insieme alla capogruppo Lega in regione Elisa Montemagni, ai consiglieri provinciali Lega di Lucca Ilaria Benigni e Mirco Masini e al commissario della Lega Garfagnana e Mediavalle Luigi Pellegrinotti.





"Vogliamo sensibilizzare tutti gli organi collegiali e il più alto numero possibile di persone - commentano - sulla situazione in cui si trova il luogo di culto, a tal fine si invita a partecipare a tutte le persone interessate a far sentire la propria presenza al fianco dell'edificio sacro che ospita la Patrona di Pescaglia".