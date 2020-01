Mediavalle



Prima Pescaglia: "Chiediamo consiglio comunale viste le numerose interpellanze"

martedì, 28 gennaio 2020, 15:41

Il gruppo di minoranza “Prima Pescaglia”, stamattina, ha protocollato in comune, come da regolamento, la richiesta di convocazione del consiglio comunale a Pescaglia viste le numerose e importanti interpellanze da presentare. Tra queste, oltre le varie problematiche del territorio, spicca la richiesta sugli obblighi e i diritti del consiglio comunale.



Complimenti sono arrivati ai quattro consiglieri di Pescaglia, Pietro Tosi, Gianluca Bocchino, Mauro Santini e Simone Pizzi, dal commissario della Lega Mediavalle e Garfagnana Luigi Pellegrinotti che ringrazia i quattro consiglieri per l’ottimo lavoro svolto e per la loro costante presenza sul territorio sempre al fianco dei cittadini.



"Li ringrazio - conclude Pellegrinotti - anche per il loro lavoro di squadra che incarna perfettamente lo spirito del nostro partito e che questo faccia da viatico per le prossime “battaglie” che ci vedranno impegnati".