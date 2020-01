Mediavalle



Regionali, Simonetti e Bertieri (Lega): "Alcune riflessioni sulla prossima campagna elettorale"

martedì, 28 gennaio 2020, 10:25

Damiano Simonetti, responsabile relazioni esterne Lega, e Yamila Bertieri, capofila tra gli eletti nella sezione Lega Mediavalle Garfagnana, stilano alcune riflessioni per quanto riguarda la campagna elettorale di Matteo Salvini nel territorio di Borgo a Mozzano.



"Le elezioni in Emilia-Romagna - affermano Simonetti e Bertieri - hanno segnato la vincita del centrosinistra, o meglio PD, ma, quel 44 per cento ottenuto deve far riflettere, poiché é sempre stata una terra rossa e fino ad alcuni anni fa era impensabile l'idea che la coalizione di centrodestra ottenesse un risultato tale; si può parlare quindi di un inizio di una partita, non di una sconfitta, che dimostra la presenza di una volontà rivolta al cambiamento proprio come a Borgo a Mozzano".



"Infatti, non è la prima volta che in opposizione c'è un esponente della Lega - dichiara Simonetti -; nel 2010, con me, la Lega era presente nei tavoli dell'opposizione borghigiana, ma è la prima volta che il partito di Matteo Salvini ha avuto così tanti consensi: alle Europee ha ottenuto 1817 voti di lista e, anche se Andreuccetti ha vinto, dovrebbe riflettere per i consensi che Yamila Bertieri ha avuto, ben 189 preferenze, aggiungendo poi che molti assensi stanno diventando consensi per il lavoro che sta svolgendo".



"Quindi - conclude Simonetti - sono certo che a Borgo a Mozzano la Lega crescerà e la dimostrazione lo è anche nel tesseramento sempre più richiesto. Seguiremo le linee dettate dal partito, collaboreremo e porteremo da Borgo a Mozzano un forte contributo, per arrivare alla vittoria della Regione, accompagnato dalle nostre istanze nel rispetto delle regole e dei ruoli che tutti dovranno rispettare, solo in questo modo si può dare un ottimo sostegno e ottenere buon risultato".