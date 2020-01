Mediavalle



Sfollamenti a Pescaglia: si presenta la ricerca di Francesco Maiorano

lunedì, 13 gennaio 2020, 11:14

In occasione del Giorno della memoria, presso il teatrino di Trebbio, verranno ripercorse le drammatiche storie che si svilupparono a Pescaglia tra il 1943 e il 1944, con un focus sulle famiglie ebraiche che sfollarono in quel territorio.



"La Memoria Pescaglia, un Comune in guerra", questo il titolo dell'iniziativa che si terrà a Convalle (teatrino di Trebbio) domenica 26 gennaio, con un giorno di anticipo sulla data in cui si commemorano le vittime dell'olocausto. Il tutto parte da una ricerca di Francesco Maiorano, in merito agli sfollamenti nella zona di Pescaglia, in un periodo storico definito dallo stesso autore come "il più lacerante della storia dell'uomo per intero".



Si parlerà anche della particolare storia di alcune famiglie ebraiche, che trovarono rifugio nella zona dell'attuale comune di Pescaglia, per finire con alcuni aspetti emersi dalla ricerca di Maiorano, riguardanti proprio le genti di quel territorio, e le travagliate vicende che dovettero affrontare in quel drammatico 1944.



Tra gli altri relatori, Silvia Angelini introdurrà la tematica specifica delle famiglie ebraiche sfollate a Pescaglia, mentre Umberto Palagi curerà l'intervento titolato "La scelta di don Aldo Mei". Un focus sugli sfollamenti dalla vicina Versilia sarà infine curato da Federico Bertozzi.



Appuntamento al teatrino di Trebbio domenica 26 gennaio, alle ore 21:00.



Giuseooe Bini