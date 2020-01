Mediavalle : monsagrati



Soppressione fermata Vaibus in Via di Camaiore: i genitori degli studenti protestano

giovedì, 16 gennaio 2020, 13:40

I genitori degli studenti che quotidianamente utilizzano il Servizio Vaibus per andare e tornare da scuola, chiedono il ripristino della fermata C1059, in quanto lo spostamento presso il Bar Bao, risulta essere molto pericoloso per l'incolumità dei ragazzi.

Infatti le nuove fermate, sia quella di fronte al Bar Bao che quella di Tabarrana , oltre a trovarsi a notevole distanza dalle abitazioni degli studenti, sono anche estremamente pericolose in quanto in quelle zone le automobili non essendoci limitatori di velocità vi sfrecciano spesso ad alta velocità e numerosi mezzi pesanti che vi transitano giornalmente per raggiungere la zona industriale di Monsagrati. Se poi aggiungiamo che in quel quel tratto di strada non vi è neppure un marciapiede o una banchina, le nuove fermate costituiscono sicuramente un grave pericolo per i ragazzi.

I genitori dei sette studenti, già si sono rivolti al Presidente della Provincia, al Dirigente dei Trasporti della Provincia di Lucca, alla VAIBUS, segnalando il grave rischio a cui sono sottoposti i ragazzi, il disagio per le famiglie che, per altro pagano l'abbonamento al servizio di trasporto scolastico ed improvvisamente si trovano immotivatamente senza il servizio acquistato, auspicando il ripristino in tempi brevissimi, prima che ci scappi la disgrazia.