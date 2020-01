Vandalismi e furto del Bambin Gesù: brutto inizio di anno a Coreglia

Altri articoli in Mediavalle

venerdì, 3 gennaio 2020, 16:34

Il consigliere di minoranza Piero Taccini, capogruppo di "Un futuro per Coreglia", interviene dopo la notizia, di alcuni giorni fa, che la Regione Toscana ha finanziato i progetti presentati dai comuni, per le micro qualificazioni dei Centri Commerciali Naturali

giovedì, 2 gennaio 2020, 10:25

La pro loco di Coreglia ricorda che, con disposizione della amministrazione provinciale di Lucca, in occasione della festa “La Befana torna sempre!” di sabato 4 gennaio, a Piano di Coreglia, la S.R. 445 “della Garfagnana” sarà chiusa al traffico in Piano di Coreglia

lunedì, 30 dicembre 2020, 15:34

Documento rivolto ai cittdini, a firma congiunta dei vari sindaci, per invitare ad osservare alcune regole di buonsenso durante i festeggiamenti per l'arrivo del nuovo anno

lunedì, 30 dicembre 2020, 14:14

La Sezione Lega Mediavalle Garfagnana esprime solidarietà a sostegno del dottor Fausto Trivella primario di oculistica del San Luca

lunedì, 30 dicembre 2020, 14:06

L'ex direttore del defunto "Giornale di Coreglia", nonchè storico dipendente comunale, da domani andrà in pensione. Guardando al futuro non esclude un impegno civico, in vista delle elezioni, ma non in continuità con l'attuale amministrazione

sabato, 28 dicembre 2019, 18:12

Un consiglio comunale come sempre molto acceso quello di Coreglia che, nella sede separata a Ghivizzano, ha discusso stamani molti punti riguardanti soprattutto questioni tecniche e di bilancio