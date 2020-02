Mediavalle : coreglia antelminelli



A Ghivizzano un convegno di Fratelli d'Italia

mercoledì, 19 febbraio 2020, 12:00

Si terrà venerdì 21 febbraio presso la sala consiliare della sede distaccata del comune di Coreglia, a Ghivizzano, in via Nazionale 83, il convegno organizzato da Fratelli d'Italia in cui si approfondiranno tematiche inerenti sanità, ambiente, turismo, lavoro, sicurezza e cultura.



L'incontro sarà moderato dal responsabile del partito per Coreglia Antelminelli, Pietro Frati, e vedrà l'intervento dell'onorevole Riccardo Zucconi. Insieme al vice commissario provinciale Vittorio Fantozzi, saranno presenti inoltre Marina Staccioli (coordinatore regionale dipartimenti temati), Massimiliano Simoni (responsabile nazinale tetro e spettacolo), il consigliere regionale e commissario provinciale Paolo Marcheschi, e il consigliere Riccardo Giannoni.