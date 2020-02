Mediavalle : pescaglia



A.L.C.E.: bene i due incontri con i cittadini

giovedì, 6 febbraio 2020, 17:56

Venerdì 31 gennaio si sono tenuti a S. Martino in Freddana ed a Trebbio i due incontri con i cittadini organizzati dall’Associazione Culturale A.L.C.E.



Si è registrato vivo interesse da parte degli intervenuti che hanno ascoltato la relazione del presidente Alfredo Gori ed hanno portato contributi significativi con molti spunti interessanti, anche per il futuro dell’associazione. Molte le domande, i suggerimenti che i cittadini hanno avanzato in un clima disteso, attento che ha avuto il suo apice nella consegna, da parte di Alfredo Gori, delle copie della Costituzione Italiana che sono state procurate dall’amministrazione comunale.



"La riunione si è protratta fino ad orario avanzato - spiega Gori -, al termine della quale un brindisi augurale ha concluso gli incontri. L’Associazione Culturale A.L.C.E. ringrazia i cittadini che hanno aderito alle iniziative e dà apppuntamento ai prossimi incontri ed alla prossime iniziative".