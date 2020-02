Mediavalle : ghivizzano



Calci e pugni ai carabinieri dopo essere stati fermati su un'auto rubata: arrestato marocchino e denunciato complice

mercoledì, 19 febbraio 2020, 12:36

Nella tarda serata del 17 febbraio, a Ghivizzano, sulla via nazionale, i militari del nucleo radiomobile della compagnia di Castelnuovo Garfagnana hanno tratto in arresto per i reati di resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale, un cittadino straniero, Q. I. 42enne marocchino, senza fissa dimora, disoccupato e pregiudicato.

Nel corso dei consueti servizi preventivi una gazzella del nucleo radiomobile, transitando sulla SR445, ha notato una Ford Fiesta procedere a velocità sostenuta e con andatura irregolare in direzione di Fornaci di Barga – Piano di Coreglia. La pattuglia si è posta subito all’inseguimento riuscendo a fermare l’auto a Ghivizzano, appurando al contempo che era stata rubata poco prima a Castelnuovo Garfagnana ad un ragazzo 28enne di Pieve Fosciana. Il conducente è stato identificato nel cittadino marocchino, molto noto agli operanti per i suoi trascorsi, il quale ha evidenziato un’inequivocabile sintomatologia derivante dall’assunzione di bevande alcoliche. Lo stesso, fin da subito, ha manifestato un atteggiamento aggressivo nei confronti dei militari, contro i quali si è scagliato improvvisamente sferrando calci e pugni al loro indirizzo nel tentativo di sottrarsi alle verifiche e darsi alla fuga. Nel mentre, un’altra persona, che viaggiava in compagnia del soggetto, si è allontanata facendo perdere le tracce. Nella circostanza i carabinieri hanno tentato di bloccare il malvivente che invece ha ingaggiato una breve e intensa colluttazione opponendo quindi una decisa resistenza all’arresto, al termine della quale è stato ammanettato e condotto in caserma per gli atti di rito.

Successivamente un’altra pattuglia nel frattempo sopraggiunta in ausilio ai commilitoni, alla stazione ferroviaria di Coreglia Antelminelli – Ghivizzano, ha rintracciato l’individuo scappato, identificandolo in un connazionale B. M. O. 33enne residente a Villa Collemandina, disoccupato e pregiudicato che è stato denunciato in stato di libertà unitamente al suo amico per il reato di concorso nella ricettazione del veicolo.

A seguito dell’accaduto i militari hanno riportato varie contusioni giudicate guaribili dai sanitari del pronto soccorso di Castelnuovo di Garfagnana con tre giorni di prognosi ciascuno.

L’arrestato, denunciato anche per il rifiuto di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolico con l’etilometro, su disposizione del sostituto procuratore – P.M. – di turno è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della compagnia dei carabinieri di Castelnuovo Garfagnana in attesa dell’udienza di convalida e dell’eventuale rito direttissimo fissata per la mattinata del 18.

Al termine dell’udienza di convalida l’arresto è stato convalidato e, a seguito della richiesta dei termini a difesa, l’imputato è stato sottoposto all’obbligo di dimora nel comune di Castelnuovo di Garfagnana e al contestuale obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria tutti i giorni, in attesa della celebrazione del dibattimento programmato per il 3 marzo.