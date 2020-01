Mediavalle



Carnevale in Mediavalle: date e programmi di Valdottavo e Fornoli

venerdì, 31 gennaio 2020, 16:34

di giuseppe bini

A Valdottavo andrà in scena la 48esima edizione, a Fornoli l'ottava edizione organizzata dell'associazione Il Mammalucco all'insegna del motto "L'importante è partecipare".



Doppio appuntamento per il Carnevale dei Rgazzi di Valdottavo, con i carri allegorici e i gruppi mascherati che sfileranno lungo la strada principale del paese domenica 16 febbraio e domenica 23 febbraio. Entrambe le domeniche vedranno il via lle ore 14:00 con partenze invertite: il corteo muoverà da località Zita nella prima domenica, mentre nella seconda il punto di partenza è fissato in località Frantoio.



In entrambe le date ad accompagnare la giornata ci sarà la musica dei Black&White. Nella prima giornata è prevista anche la partecipazione di "Baldo degli Ubaldi - Complessino di Baldi Giovani". Alle ore 17:00 circa di domenica 23 febbraio, si terrà, in piazza del Tricolore, la premiazione dei carri allegorici e dei gruppi mascherati.



Domenica 23 febbraio sarà la volta di Fonoli, con la manifestazione che quest'anno è stata intitolata "Carneval FornOlimpiadi", con lo slogan "L'importante è partecipare". Anche quest'anno sono coinvolte le scuole dell'Istituto comprensivo di Bagni di Lucca (e alcune classi di quello di Borgo a Mozzano), che sfileranno per le vie del paese, partendo dalla piazza antistante il suggestivo Ponte delle Catene, alle ore 14:00, lato Chifenti. L'esibizione dei gruppi è prevista in piazza Aldo Moro a Fornoli. Sarà presente il gruppo musicale Giuseppe Verdi di Corsagna.