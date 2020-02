Mediavalle



Coreglia, per FdI ok alla candidatura di Giorgio Daniele

domenica, 2 febbraio 2020, 15:18

Fratelli d'Italia accoglie con soddisfazione la candidatura a sindaco Giorgio Daniele, per molti anni dirigente comunale e capoufficio della segreteria e anche direttore del "Giornale di Coreglia".



"Apprezziamo l'impegno civico di una persona valida e competente come Daniele - si legge nella nota -, del quale condividiamo la battaglia per togliere Coreglia dall'egemonia della sinistra e sposiamo il suo progetto "Rialziamo la Testa insieme". Allo stesso tempo però vogliamo aprire un confronto sereno con chi sul territorio si è dato da fare in questi anni per cambiare lo status quo, sia come impegno civico che in rappresentanza di partiti politici. In questo particolare momento, anche a fronte delle prossime elezioni regionali, c'è bisogno di tutti e pertanto come FDI siamo disponibili a qualsiasi confronto con persone sia della società civile che di quella partitica, nella comune battaglia per la conquista di Coreglia-Antelminelli. Condividiamo alcuni importanti punti politici e sarebbe dunque un peccato non riuscire a trovare una sintesi tra personalità civiche e coloro che invece hanno sempre manifestato idee politiche, entrambi utili e necessarie nella comune battaglia contro il sistema a firma Marcucci-Remaschi. Qualora invece si volesse fare una battaglia ad escludendum solo perché qualcuno è appartenuto ad un partito o ad un percorso politico, FDI farà allora le proprie considerazioni e conseguentemente le proprie scelte".