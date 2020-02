Mediavalle



Coronavirus, Andreuccetti: "In Toscana casi isolati, non risultano focolai"

martedì, 25 febbraio 2020, 16:38

Il sindaco di Borgo a Mozzano, nonché presidente dell'Unione dei Comuni della Mediavalle, Patrizio Andreuccetti, ha aggiornato sugli sviluppi del Coronavirus a seguito dell'intervento del presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi. L'intervento è stato ascoltato dai primi cittadini della Mediavalle in video conferenza.



"In Toscana vi sono casi isolati, non risultano focolai - ha scritto Andreuccetti -. Per questo motivo le scuole domani sono regolarmente aperte. Sul punto non ascoltate voci o bufale; assumere comportamenti attenti di natura igienico/sanitaria (lavarsi spesso e bene le mani); rivolgersi prima per telefono al medico di famiglia se si accusano sintomi influenzali, dichiarare all'Asl se si è stati nei Comuni d'Italia ritenuti "zone rosse" o in Cina negli ultimi 14 giorni".



"Continuiamo a vivere la nostra vita normalmente - ha concluso -, pur facendo la dovuta attenzione alle norme e alle raccomandazioni ufficialmente diramate. Ovviamente, in caso di cambiamenti, sarà mia premura informare i cittadini".