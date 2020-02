Mediavalle



Coronavirus, Paolinelli (Ugl/Fna): "Chiediamo massima attenzione"

lunedì, 24 febbraio 2020, 12:43

Il coordinatore Ugl/Fna Toscana Nord (Lucca, Pisa, Livorno, Massa) e segretario provinciale Ugl/Fna di Lucca, Cipriano Paolinelli, esprime preoccupazione per l'attuale situazione relativa alla diffusione del Coronavirus nel nostro paese.



"Siamo preoccupati - esordisce - per l'espansione a macchia d'olio del contagio del Coronavirus, nella nostra nazione e nelle regioni limitrofe alla nostra, per tutti gli operatori di esercizio (autisti di bus), per la nostra categoria (autoferrotranvieri) e per tutti i lavoratori che svolgono attività a stretto contatto con la popolazione".



"Per questi motivi - spiega -, nella scorsa settimana, abbiamo inviato alle USL di competenza, alle aziende di Tpl e per conoscenza alle prefetture del nostro territorio, un documento dove chiedevamo una convocazione urgente riguardo alle indicazioni da tenere per la precauzione in merito; ma, ad oggi, purtroppo non abbiamo avuto nessun riscontro".



"Vista la comprensibile preoccupazione e al fine di garantire un clima di serenità a tutti coloro che, giornalmente, nello svolgimento del proprio lavoro, hanno contatto con il pubblico - conclude -, oggi abbiamo inviato un'altro documento alle aziende dove chiediamo, con ancora più determinazione, che ci sia la massima attenzione per la pulizia dei mezzi e dei locali aziendali, in aggiunta chiediamo che siano forniti: guanti, mascherine, disinfettanti, tute... e quant'altro ritenuto indispensabile dalle autorità preposte. Rimanendo in attesa, naturalmente dell'incontro urgente richiesto".