Mediavalle



Elezioni a Coreglia: centrodestra unito per battere Remaschi?

giovedì, 13 febbraio 2020, 18:18

di giuseppe bini

Si avvicina la tornata elettorale che nella prossima primavera porterà al rinnovo di tante amministrazioni: in Mediavalle, dove si rinnoverà il consiglio comunale di Coreglia Antelminelli, i vari schieramenti hanno iniziato la lunga serie di incontri che porterà alla formazione delle alleanze e delle relative candidature.

I nomi che circolano per prendere il posto dell'attuale sindaco Valerio Amadei, non più candidabile avendo già fatto due mandati, sono sostanzialmente due: quello dell'attuale assessore regionale all'agricoltura Marco Remaschi, già sindaco di Coreglia Antelminelli (dal 1996 al 2005) e presidente della Comunità montana della Media Valle (dal 1998 al 2005) e quello di Giorgio Franco Daniele, ex dipendente comunale che ha già ufficializzato la sua discesa in campo, rendendosi disponibile a guidare una lista civica.

Sul nome di Daniele si stanno confrontando i partiti del centrodestra, che mirano a presentarsi in unica coalizione all'appuntamento elettorale. “Non abbiamo ancora preso decisioni definitive – ci speiga il consigliere comunale Pietro Frati - rappresentante di Fratelli d'Italia -. L'unica cosa certa è che il centrodestra tutto, a Coreglia, si presenta unito. Tuttavia ci sono alte probabilità che si partecipi e si appoggi la lista civica di Giorgio Daniele”.

Del centrodestra unito potrebbe far parte anche Cambiamo – Per Toti, il coordinatore provinciale Simone Simonini nei giorni scorsi ha avuto modo di sottolineare come la lista faccia a tutti gli effetti parte del centrodestra, secondo accordi a livello nazionale tra i rispettivi leader: Berlusconi, Meloni, Salvini e, appunto, Toti. Anche a livello locale quindi si sta lavorando in questo senso.

“Cambiamo! intende partecipare alle elezioni comunali a Coreglia Antelminelli – ci ha ribadito il coordinatore per la Mediavalle Roberto Andreotti -, e stiamo lavorando con tutto il centrodestra affinchè si possa partecipare uniti, con nostri rappresentanti, ad una lista civica. L'alternativa può essere di creare una lista sostenuta apertamente dai partiti di centrodestra. Attualmente le trattative sono in corso, senza precludere ad alcuna soluzione”.

Per quanto riguarda il centrosinistra invece, il nome di Marco Remaschi è risuonato già con insistenza, anche se tutt'ora il diretto interessato non ha rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale. Remaschi, che sembra non essere coinvolto nella competizione che riguarda il rinnovo del consiglio regionale, potrebbe alla fine accettare la candidatura a sindaco, richiesta da alcuni gruppi di cittadini, tra questi il Comitato Coreglia 2020, che già alcune settimane fa si è espresso in suo favore.