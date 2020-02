Elezioni amministrative: nasce il Comitato Coreglia 2020

Altri articoli in Mediavalle

sabato, 1 febbraio 2020, 13:33

Giorgio Franco Daniele ufficializza il suo impegno civico in vista delle prossime elezioni amministrative nel comune di Coreglia. Lo fa con un motto ("Rialziamo la Testa Insieme") e un lungo intervento in cui spiega le ragioni della sua scesa in campo

sabato, 1 febbraio 2020, 12:57

Il club si è fatto promotore di una raccolta fondi per contribuire al ripristino della libreria di Alba Donati, distrutta da un incendio nella prima mattinata del 31 gennaio

sabato, 1 febbraio 2020, 11:20

Nei giorni scorsi i carabinieri della stazione di Coreglia Antelminelli, al termine delle indagini, hanno denunciato in stato di libertà all’autorità giudiziaria per il reato di danneggiamento aggravato in concorso, quattro giovani, tutti tra i 18 e i 19 anni, studenti, incensurati e residenti a Lucca

venerdì, 31 gennaio 2020, 16:34

A Valdottavo andrà in scena la 48esima edizione, a Fornoli l'ottava edizione organizzata dell'associazione Il Mammalucco all'insegna del motto "L'importante è partecipare"

venerdì, 31 gennaio 2020, 12:20

Gli abitanti della Valfreddana potrebbero diventare protagonisti di un progetto di sicurezza urbana grazie al quale avere un filo diretto con la polizia locale e i carabinieri. L'amministrazione Bonfanti, infatti, promuoverà infatti la sperimentazione del controllo di vicinato nell'area

venerdì, 31 gennaio 2020, 10:32

Il gruppo consiliare "Prima Pescaglia" ricorda che domenica 2 febbraio alle 11 sarà presente al Santuario Madonna delle Solca di Pescaglia insieme alla capogruppo Lega in regione Elisa Montemagni, ai consiglieri provinciali Lega di Lucca Ilaria Benigni e Mirco Masini e al commissario della Lega Garfagnana e Mediavalle Luigi Pellegrinotti