Mediavalle



Gazebo Lega per raccolta firme

giovedì, 13 febbraio 2020, 08:17

La Lega Mediavalle e Garfagnana sarà presente sabato 15 febbraio sul territorio per la raccolta delle firme a sostegno della proposta di legge per l'introduzione del sistema elettorale maggioritario uninominale puro, per l'abolizione dell'istituto dei senatori a vita, per l'elezione della Camera dei deputati e dei senatori e per l'elezione a suffragio universale e diretto del presidente della Repubblica, ma non solo: saranno raccolte anche le nuove iscrizioni di coloro che vogliono aderire alla "Lega Salvini Premier".



"Saranno infatti organizzati - afferma il commissario Luigi Pellegrinotti - diversi gazebo con la presenza dei consiglieri eletti: Massimo Puppa per Camporgiano e il consigliere provinciale Mirco Masini, che sarà presente a Bagni di Lucca e che, visto il ruolo che ricopre, può autenticare per tutta la provincia. Nel caso alcuni cittadini siano impossibilitati ad andare (sia per firmare che per il tesseramento), possono far riferimento ai propri consiglieri comunali, ad esempio: a me e a Simone Braccini per Vagli sotto, a Pietro Tosi e a Gianluca Bocchino per Pescaglia, a Yamila Bertieri per Borgo a Mozzano, ad Armando Pasquinelli per Molazzana, a Mario Turriani per Pieve Fosciana e così negli altri comuni della Mediavalle Garfagnana".



"Quindi - conclude Pellegrinotti - chi fosse interessato (a tesserarsi o a firmare), basta che ci chiami e noi saremo ben disponibili. É una tematica che riguarda tutti noi cittadini e tutto il territorio nazionale".