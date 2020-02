Mediavalle : coreglia antelminelli



Inaugurata a Ghivizzano la mostra "Il Banco Vuoto"

mercoledì, 19 febbraio 2020, 10:50

Il comune di Coreglia Antelminelli ha inaugurato ieri nella sede distaccata di Ghivizzano la mostra "1938 Il Banco Vuoto. Le leggi razziali nella scuola in provincia di Lucca", curata da Silvia Quintilia Angelini e realizzata per iniziativa dell'Istituto storico della Resistenza e dell'Età contemporanea in provincia di Lucca. La mostra documenta le vicende salienti che caratterizzarono l’applicazione delle leggi razziali nella scuola in provincia di Lucca, ricostruendo tra l’altro la storia della sezione speciale di scuola elementare per ebrei che funzionò a Viareggio dal 1940 al 1943. La presentazione della mostra è stata a cura di Mario Regoli dell’Istituto Storico della Resistenza.



L’assessore alla cultura Sabrina Santi si dice soddisfatta della giornata vista la presenza all’inaugurazione sia di molti ragazzi delle scuole sia degli iscritti all’Unitrè Coreglia che ha reso possibile un confronto su un tema tanto delicato tra due generazioni diverse. La mostra sarà visitabile fino al 1° Marzo dal lunedì al sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.00. Possibilità per le scuole di effettuare visite guidate previa prenotazione.



Per info Comune di Coreglia Ant.lli 0583/78152