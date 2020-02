Mediavalle



Incontro pubblico sul Coronavirus

lunedì, 24 febbraio 2020, 13:48

Mercoledì 26 febbraio alle 18.30, presso la sala consiliare dell'Unione dei Comuni Media Valle del Serchio, si terrà un incontro informativo, aperto alla popolazione, in merito ai comportamenti da tenere in concomitanza con la situatone venutasi a creare con il Coronavirus.



Insieme ai sindaci della Media Valle del Serchio, sarà presente il dottor Franco Chierici dall'Asl Toscana Nord. "Domani mattina - afferma il presidente Patrizio Andreuccetti - noi sindaci siamo convocati a Pisa dall'Asl. Mercoledì, presso la sala consiglio dell'Unione, relazioneremo su quanto emerso nell'incontro e con il dottor Chierici parleremo dei corretti comportamenti per il Coronavirus. L'appuntamento è aperto alla cittadinanza".