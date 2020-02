Mediavalle



Inter Club di Capannori in campo per la libreria di Lucignana

sabato, 1 febbraio 2020, 12:57

di giuseppe bini

Il club si è fatto promotore di una raccolta fondi per contribuire al ripristino della libreria di Alba Donati, distrutta da un incendio nella prima mattinata del 31 gennaio.



La "Libreria sopra la penna" è stata aperta, solo poche settimane fa, grazie all'intuizione e alla volontà della poetessa Alba Donati, che ha portato un angolo di cultura e socialità all'interno della iccola frazione di Lucignana, nel comune di Coreglia Antelminelli.



La notizia dell'incendio, per cause ancora da accertare (un corto circuito scaturito dalla macchinetta del caffè è l'ipotesi tuttavia più accreditta, nda), ha colpito molto la comunità, i paesani in primis, ma dichiarazioni di solidarietà e impegno sono arrivate anche dal sindaco Valerio Amadei.



Intanto non si è perso tempo edè partita subito una sottoscrizione su facebook per contribuire alla rinascita della libreria: l'obiettivo è riuscire ad arrivare a qualche migliaia di euro, circa diecimila, per poter vedere nuovamente la libreria aperta nel giro di un mese.



A questa gara di solidarietà si è "iscritto" anche l'Inter Club di Capannori, che in occasione della partita valida per i sedicesimi di Europa League, Ludogerts - Inter, organizza nella propria sede una cena a base di trippa, con lotteria a premi nel dopo cena, il tutto per raccogliere fondi da destinare alla libreria. "I libri sono diventati neri - si legge su facebook -, noi vogliamo portare un po' di azzurro ed esprimere la nostra vicinanza".



Domenica intanto (2 febbraio) a Lucignana è prevista una giornata per raccogliere donazioni: ci sarà la possibilità di vedere e acquistare quel che resta del libri, in un pomeriggio accompagnato da frittelle e bomboloni.