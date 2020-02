Mediavalle : pescaglia



Matteo Cesca torna al Teatrino del FAI a Vetriano

mercoledì, 19 febbraio 2020, 08:56

Matteo Cesca - a grande richiesta - torna al Teatrino del FAI a Vetriano domenica 23 febbraio alle 15. Un evento dove si riderà molto, ma non mancheranno spunti di riflessione.



Con il nuovo anno ripartono gli appuntamenti e ad aprire la stagione sarà il noto comico Toscano che racconterà della propria carriera professionale senza tralasciare i risvolti che questa implica nella sua vita privata, specie da quando è diventato papà. E il racconto di imprevisti catastrofici chissa' perché provocano ilarità nel pubblico, molto di più del "tutto va bene" - che però non è mai realtà.



Dopo il debutto nel 2004, Matteo Cesca si dedica a questa attività portando in scena monologhi comici e spettacoli di cabaret.



Dopo essere approdato allo Zeling Lab di Livorno e poi in RAI prendendo parte a programmi di Enrico Vaime e Maurizio Costanzo su RAI UNO la sua strada si è aperta anche nel campo della pubblicità.



Il trampolino ha funzionato alla grande e varie trasmissioni lo hanno ospitato. Ma il suo filing con il Teatro live resta l'occasione migliore per esprimere il suo naturale talento.





Solo su prenotazione Whatsapp 3683453189



Oppure tel (ore pasti) 0583.358131