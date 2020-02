Premio provinciale "Scuola Digitale" all'I.C. Coreglia Antelminelli

Altri articoli in Mediavalle

sabato, 22 febbraio 2020, 09:09

FdI serra i ranghi presentandosi a Ghivizzano, con la conferenza “Per la Toscana che sarà”, che ha visto come relatori sia figure locali sia esponenti provinciali, regionali e nazionali del partito di Giorgia Meloni, riuniti per presentare il punto di vista del partito a tre mesi dalle elezioni regionali toscane.

giovedì, 20 febbraio 2020, 18:34

Un lavoro che ha visto anni di impegno, portato avanti proprio dall'ufficio di Giorgio Daniele, che ha anche firmato la prefazione del volume. Ciò non è servito però ad avere un misero straccio di invito alla presentazione ufficiale.

giovedì, 20 febbraio 2020, 13:30

Il documentario Giuseppe Magi, a century long story of emigration and dreams è un progetto dedicato al mondo giovanile di ieri e oggi e al fenomeno dell’emigrazione nella Garfagnana e Mediavalle del Serchio

mercoledì, 19 febbraio 2020, 12:36

Arrestato Q. I., 42enne marocchino, senza fissa dimora, disoccupato e pregiudicato, e denunciato connazionale complice, B. M. O., 33enne, residente a Villa Collemandina, disoccupato e pregiudicato

mercoledì, 19 febbraio 2020, 12:00

Si terrà venerdì 21 febbraio presso la sala consiliare della sede distaccata del comune di Coreglia, a Ghivizzano, in via Nazionale 83, il convegno organizzato da Fratelli d'Italia in cui si approfondiranno tematiche inerenti sanità, ambiente, turismo, lavoro, sicurezza e cultura

mercoledì, 19 febbraio 2020, 10:50

Il comune di Coreglia Antelminelli ha inaugurato ieri nella sede distaccata di Ghivizzano la mostra "1938 Il Banco Vuoto. Le leggi razziali nella scuola in provincia di Lucca", curata da Silvia Quintilia Angelini e realizzata per iniziativa dell'Istituto storico della Resistenza e dell'Età contemporanea in provincia di Lucca