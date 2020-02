Mediavalle



Prima Pescaglia: "Chiediamo il rispetto delle regole sul funzionamento del consiglio"

martedì, 18 febbraio 2020, 19:36

Il gruppo di minoranza "Prima Pescaglia" interviene dopo il consiglio comunale, convocato lunedi sera, per discutere del lavoro svolto sul territorio.



"Veniamo più volte ripresi dal gruppo di maggioranza con toni a dir poco arroganti - afferma il gruppo di opposizione - solo perchè chiediamo il rispetto delle regole sul funzionamento del consiglio comunale e addirittura sulle interpellanze che portiamo all’attenzione del consiglio stesso su argomenti che i cittadini ci comunicano. Teniamo a precisare che noi, come gruppo "Prima Pescaglia", ci atteniamo democraticamente al ruolo che ci compete e non accettiamo attacchi politici da una maggioranza che di civico ha solo il nome!"



"Sicuri della nostra educazione e del rispetto dei ruoli - concludono i consiglieri -, constatata la motivazione di tali attacchi, noi continueremo a svolgere il nostro lavoro sul territorio al fianco dei cittadini ancora più motivati, perchè come risaputo, “obsequatur denti superambula lingua dolenti” ovvero,“ la lingua batte dove il dente duole”.