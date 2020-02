Mediavalle



Prima Pescaglia: "Protocollata in provincia interpellanza su muro in pietra sulla sp 60"

mercoledì, 26 febbraio 2020, 19:12

Come richiesto dal gruppo di minoranza "Prima Pescaglia", è stata protocollata in provincia un'interpellanza inerente la situazione statica del muro in pietra sulla S.P. n. 60 in corrispondenza del Santuario Madonna delle Solca.



"Vogliamo ringraziare i consiglieri Ilaria Benigni e Mirco Masini per la loro disponibilità - afferma il gruppo - a dimostrazione che in Lega la parola data viene mantenuta. Con la speranza che anche il nostro sindaco Andrea Bonfanti, in qualità di consigliere provinciale, appoggi la causa della Patrona di Pescaglia".