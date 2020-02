Mediavalle : piano di coreglia



Primo compleanno per il punto luce (che non c'è)

martedì, 4 febbraio 2020, 15:48

di giuseppe bini

Singolare protesta a Piano di Coreglia: tra l'ironico e l'arrabbiato un gruppo di cittadini si prepara a "festeggiare" un anno di attesa del ripristino di un lampione, messo fuori uso da un incidente automobilistico.



Il punto in questione si trova in via di Coreglia, sulla provinciale, nella zona delle case Bernardini. "Ormai si avvicina il primo compleanno - spiegano alcuni residenti - per un punto luce che a causa un incidente automobilistico, fu messo fuori uso alla vigilia di Pasqua dello scorso anno".



I cittadini di questa località, per altro molto popolata e frequentata, hanno atteso invano il ripristino del lampione, ma dopo quasi dodici mesi, la situazione è sempre la solita: nulla di fatto. Ma c'è di più: il responsabile dell'incidente si assunse la colpa del danno fatto, e risulta che la relativa assicurazione (ci viene spiegato sempre nella segnalazione, ndr) abbia già provveduto al pagameno di tale danno.



"Dei lavori però nulla di nulla - proseguono i residenti -. Speriamo che questa protesta, e magari l'aiuto della stampa, sia provvidenziale e aiuti in qualche maniera chi si è "dimenticato" di fare il proprio dovere".



Questo il testo del cartello affisso nel punto luce che non c'è.



Avevamo chiesto a Babbo Natale un lampione nuovo ma non ce l'ha portato. Lo stesso abbiamo fatto con la Befana ma anche lei niente. Non sono serviti neanche i sodi che sono arrivati dall'assicurazione.

Ormai non ci resta che sperare nel coniglietto pasquale! A quel punto cappellini e trombette che si festeggia il primo compleanno. Siete tutti invitati!!!