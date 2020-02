Mediavalle : ghivizzano



Pro loco solidale coi cinesi: cena al sushi

giovedì, 13 febbraio 2020, 13:25

La paura non motivata del contagio ha ridotto in maniera significativa – oltre il 50 per cento – le presenze nei ristoranti e nei negozi cinesi di tutta Italia, e a niente serve la certezza che il virus non si trasmette con il cibo, né con gli oggetti.

"Per arginare la psicosi - spiega Fulvio Mandriota, presidente della Pro Loco di Coreglia -, giovedì 20 febbraio alle 20.30, presso il Kisoro in via Nazionale a Piano di Coreglia, la Pro Loco di Coreglia invita tutti i soci e amici a ritrovarsi per dare una dimostrazione di solidarietà alle maestranze del locale e che in fondo siamo tutti semplicemente esseri umani e dovremmo abbracciarci per solidarietà e amicizia, sconfiggendo così i pregiudizi e gli stereotipi spesso generati dalla superficialità della società e dei mezzi di comunicazione di massa".

Fulvio Mandriota – Presidente della Pro Loco di Coreglia - proloco.coreglia@gmail.com per prenotare