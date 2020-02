Mediavalle : coreglia antelminelli



Regionali, i vertici FdI a Ghivizzano: "Pd non più in grado di capire né di governare il presente"

sabato, 22 febbraio 2020, 09:09

Fratelli d’Italia serra i ranghi presentandosi a Ghivizzano, presso la sala consiliare della sede distaccata del comune di Coreglia, con la conferenza “Per la Toscana che sarà”, che ha visto come relatori sia figure locali sia esponenti provinciali, regionali e nazionali del partito di Giorgia Meloni, riuniti per presentare il punto di vista di FdI a tre mesi dalle elezioni regionali toscane.



A fare gli onori di casa è stato Pietro Frati, responsabile di FdI a Coreglia oltre che consigliere comunale uscente ed ex provinciale, che ha esordito sin da subito con una stoccata all’amministrazione regionale targata Partito Democratico: “I toscani si meritano di più, non ci meritiamo quello che stanno facendo e quello che ci stanno proponendo, la sanità, che era tra le migliori in Italia, è stata distrutta da quindici anni di Enrico Rossi a capo della regione” ha affermato il responsabile del partito di centrodestra.



La parola è passata poi a Luca Mastronaldi, ex consigliere e candidato sindaco nel comune di Barga, attualmente responsabile del dipartimento ambiente provinciale di FdI, che ha illustrato alla platea l’importanza dei vari dipartimenti che devono “essere un supporto per cercare di migliorare le situazioni negative dei vari territori”, spaziando poi sui vari interventi fatti o ancora da compiere nella sua zona di competenza.



Più volte citato durante la conferenza anche il progetto per la costruzione a Fornaci di Barga dell’inceneritore KME: “Ho chiesto in questi giorni un appuntamento col sindaco di Barga perché è una situazione che va affrontata anche con il primo cittadino visto il suo impegno, preso del resto da tutte le liste, di affrontare questa problematica” ha affermato sempre Mastronaldi, seguito poi dall’onorevole Riccardo Zucconi. “Per quanto riguarda l’ambiente è un tema difficile – ha affermato l’onorevole - io mi sono schierato fin dal primo giorno ad esempio contro il pirogassificatore che KME vuole realizzare a Fornaci di Barga, mi sono schierato contro perché secondo me questa valle ha ben altre vocazioni. Però poi io parlo coi rappresentanti dei lavoratori – continua Zucconi - che mi dicono che l’azienda non ce la fa più ad andare avanti, coi sindacalisti e appare palese che per non opporre la sacrosanta salvaguardia dell’ambiente con il lavoro è necessario che la regione prenda le redini della situazione, faccia dei piani generali e trovi un modo per smaltire i rifiuti delle cartiere. Resto fermo sulla mia opposizione al pirogassificatore, però le risposte mancano e l’11 febbraio c’è stata una conferenza dei servizi che pian piano, strisciando, va in quella direzione, allora perlomeno però che ci mettano la faccia dicendolo espressamente.



Riccardo Giannoni, consigliere provinciale, invece ha nuovamente attaccato il Partito Democratico, come aveva già fatto nei giorni scorsi, sul tema della sicurezza in “Fondovalle”: “Quello che capita durante le elezioni comunali e regionali è che il Partito Democratico torna sul territorio, come se i suoi rappresentanti venissero da qualche altra parte, come se non lo avessero amministrato loro, come se non amministrassero la stragrande maggioranza dei comuni della provincia di Lucca, la stessa provincia, la regione Toscana e per molto tempo la Nazione. Loro – ha continuato Giannoni - arrivano e devo leggere sulla stampa cose come Andrea Tagliasacchi che afferma esserci un problema sulla “Fondovalle”, che andrebbe messo l’asfalto drenante, come se lui non avesse fatto per dieci anni il presidente della provincia e fosse da sei o sette il sindaco di Castelnuovo Garfagnana” ha affermato il consigliere.

Marina Staccioli, coordinatore regionale dipartimenti tematici, consigliere regionale e futura candidata in Toscana per Fratelli d’Italia, ha invece toccato più punti con un particolare accento su sanità e scuole: “La sanità in questi anni è andata impoverendosi, noi crediamo che i plessi ospedalieri dei territori debbano rimanere e anzi debbano essere potenziati, deve esserci un pronto soccorso sia a Castelnuovo che a Barga. Ci vuole più attenzione sulle scuole – ha continuato Staccioli - strutture da mantenere e non far cadere in uno stato fatiscente come è accaduto negli ultimi anni”.



Il responsabile nazionale di FdI teatro e spettacolo Massimiliano Simoni ha invece parlato dell’importanza della tradizione, puntando poi il dito contro le istallazioni collocate a Viareggio per il carnevale: “Teschi colorati che altro non sono che la Santa Muerte messicana, patrona dei narcos. Come giustificazione mi hanno detto “ma è carnevale”, certo, e intanto sopra vi sono raffigurate oltretutto anche scene del kamasutra: ora immaginate i nostri bambini che vanno al carnevale, si fanno una foto e dietro di loro ci sono le immagini di due persone che si lasciano andare in atteggiamenti sessuali espliciti” ha affermato Simoni.



Ultimo a parlare Vittorio Fantozzi, vice commissario di Fratelli d’Italia nella provincia di Lucca e ex sindaco di Montecarlo dove è tutt’ora assessore, che ha fatto una vera e propria “chiamata alle armi” dei presenti, attaccando il PD, che secondo Fantozzi “non è più in grado di capire né di governare il presente”: “Non c’è più da aspettare, Fratelli d’italia è qui, cogliete l’occasione di una serata come questa per far capire, passando parola a chi non è venuto a questa conferenza, che c’è ancora un partito che cerca di resistere a questo “nulla” che avanza” ha affermato il vice commissario.



T. B.

