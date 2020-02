Mediavalle : lucignana



"Ricostruiamo la libreria Sopra la penna", una raccolta fondi in rete dopo l'incendio

lunedì, 3 febbraio 2020, 12:07

È diventata virale la raccolta fondi per la ricostruzione della libreria Sopra la Penna di Lucignana, in provincia di Lucca, distrutta da un incendio dovuto ad un corto circuito nei giorni scorsi. La libreria, ideata dalla poetessa Alba Donati, è una meta amatissima dei lettori di tutta Italia: "Abbiamo subito danni per circa 10mila euro – si legge sulla pagina GoFundMe – Impianto elettrico da rifare, tutto da ridipingere, libri affumicati e bruciati". Per ricostruire e far ripartire la libreria è nata una raccolta fondi in rete, già arrivata quasi a duemila euro raccolti. Circa 500 le condivisioni della storia sul web.

La campagna è raggiungibile al link gf.me/v/c/4srp/dopo-lincendio-ricostruire-la-libreria-nel-borgo