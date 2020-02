Mediavalle



V° Premio Nazionale Farine di Castagne 2020: premiata Alice Nuldi di Coreglia

lunedì, 10 febbraio 2020, 13:55

Nei giorni 8-9 febbraio a Boccheggiano di Montieri, in provincia di Grosseto, si è svolto il V° Premio Nazionale Farine di Castagne 2020. Hanno partecipato 56 farine di castagne, provenienti da otto Regioni Italiane (Toscana, Liguria, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Lazio, Campania e Trentino Alto Adige).



A seguire l’evento, anche l’associazione Mangia Trekking, attiva tra l’Appennino Tosco Emiliano e le Alpi Apuane, che ha sviluppato una fattiva collaborazione con l’Associazione dei Castanicoltori della Lucchesia, la quale è da sempre impegnata per far conoscere e valorizzare i tanti territori italiani, dove è viva la cultura dell’albero del pane. Così le stesse due associazioni, Castanicoltori lucchesi e Alpinismo Lento, presenti all’iniziativa, sono ben liete di rilevare che la classifica finale ha visto una bella affermazione dei territori di San Godenzo (Firenze), Fazzano di Fivizzano (Massa Carrara), Coreglia degli Antelminelli (Lucca) e Vetto (Reggio Emilia).



In particolare la classifica finale tra le aziende è stata la seguente: 1° posto: Pugi Virgilio (San Godenzo); 2° posto La BucoliKa (Fazzano); 3° posto: Paolo Pattonelli (San Godenzo). Tra i premiati eccellenti anche Giuseppe Maioli di Vetto e Alice Nuldi di Coreglia degli Antelminelli.



L’iniziativa ha confermato l’importanza di una larga collaborazione tra coloro nel che Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano, nel Parco Regionale delle Alpi Apuane, e dalla ligure Val di Vara, fino alla Lucchesia, collaborano e partecipano ad una interessante operazione, tesa a promuovere la valorizzazione ed il recupero della cultura dei castagneti.