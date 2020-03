Mediavalle



A Coreglia attivato il servizio di sanificazione delle strade

giovedì, 19 marzo 2020, 14:38

Nell’ambito delle misure adottate dal comune di Coreglia per il contenimento del contagio da Covid-19, l'assessore all'ambiente Sabrina Santi informa i cittadini che il gestore del servizio di igiene del territorio, Sistema Ambiente S.p.A., a far data dal giorno 17 marzo, ha attivato il servizio di sanificazione meccanizzata delle strade comunali intervenendo sulle seguenti viabilità:

Via di Lucignana. Calavorno

Piazza IV Novembre, Ghivizzano

Via e Piazza della Stazione, Ghivizzano

Via Jacopo da Ghivizzano, Ghivizzano

Via Del Molinetto, Ghivizzano

Via Camparlese, Ghivizzano

Gli interventi di sanificazione meccanizzata proseguiranno oggi e nei giorni di sabato, martedì e giovedì. Contemporaneamente alla sanificazione meccanizzata con autocarro è stato attivato, a far data dalla data odierna anche il servizio di sanificazione manuale per le strade interne dei centri storici, le strade interessate come dal calendario (vedi sotto) comunicato da Sistema Ambiente.

Le strade non ancora calendarizzate saranno programmate a breve e comunicate con nuovo avviso