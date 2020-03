Mediavalle



Amadei: "A Coreglia i contagi rimangono quattro, otto le quarantene"

venerdì, 20 marzo 2020, 18:19

“Dopo la comunicazione dei giorni scorsi del nuovo caso di positività al Coronavirus nel comune di Coreglia Antelminelli, attualmente, non si registrano nuovi casi di contagio - ad affermarlo il sindaco Valerio Amadei - I casi positivi al Covid-19 registrati fino ad oggi nel nostro territorio sono quattro mentre sono otto le persone sottoposte a quarantena con sorveglianza attiva all’interno della propria abitazione, in quanto venute a stretto contatto con soggetti positivi".

"Per la gestione dell’emergenza epidemiologica – continua Amadei - ho già avuto modo di ringraziare il lavoro prezioso di medici e infermieri, e di tutto il personale sanitario. Ma oggi voglio ringraziare le forze dell’ordine, altre figure fondamentali che stanno lavorando con grande competenza in questi giorni difficili, in cui l’intero paese è in affanno, professionisti impegnati quotidianamente nel controllo degli spostamenti per evitare la diffusione del virus".



"Invito di nuovo la cittadinanza - conclude - a seguire le regole con senso di responsabilità, in modo da riuscire, tutti insieme, a vincere la lotta contro il Coronavirus”.

L’invito come sempre è quello di continuare a seguire i canali ufficiali del Comune di Coreglia Antelminelli (sito internet www.comune.coreglia.lu.it e canale telegram)