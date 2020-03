Mediavalle



Amadei: "Ad oggi non si registrano nuovi casi a Coreglia"

mercoledì, 18 marzo 2020, 12:34

“Ad oggi sul territorio del comune di Coreglia Antelminelli non si registrano nuovi casi di positività al Coronavirus”. Ad affermarlo è il primo cittadino Valerio Amadei.

“E’ importante - spiega il sindaco - rispettare le indicazione di legge in materia, sappiamo che questo comporta sacrifici per tutti, ma è l’unico modo per battere il virus e, nel caso si presentino sintomi, rivolgersi al proprio medico di famiglia o al pediatra”.

"Vi ricordo - prosegue Amadei -, per chi ha bisogno di alimentari e medicine che è attivo il numero dal COI di Piano di Gioviano a cui fare riferimento: il numero da chiamare è 0583/805871. Sono inoltre presenti attività sul nostro territorio che fanno consegna a domicilio, l’elenco aggiornato delle attività è consultabile sulla pagina fecebook dell’Unione dei Comuni Media Valle del Serchio e sul sito internet del comune di Coreglia Antelminelli. Si coglie l’occasione per invitare chiunque effettui servizio a domicilio di segnalarlo in modo da fornire ai cittadini un elenco sempre aggiornato".

"L’invito come sempre - conclude il primo cittadino - è quello di continuare a seguire i canali ufficiali del comune di Coreglia Antelminelli (sito internet www.comune.coreglia.lu.it e canale telegram)".