Amadei: "Un nuovo caso a Coreglia"

sabato, 28 marzo 2020, 15:07

Tantissimi i lavoratori preoccupati per il futuro e per come sarà gestito. Tra questi i metalmeccanici che continuano a richiedere l'autorizzazione al prefetto della provincia di Lucca di non interrompere o riprendere l'attività. Ad intervenire sulla questione sono le segreterie di Fim, Fiom e Uilm

sabato, 28 marzo 2020, 14:18

Incendio boschivo in località Monsagrati Alto di Pescaglia. Sul posto una squadra dei vigili del fuoco, una squadra dell'Unione Mediavalle. Direzione operazioni dell'Unione Mediavalle. L'incendio è in fase di risoluzione, nonostante il vento

venerdì, 27 marzo 2020, 20:58

Salgono a quattro i casi di positività nel comune di Pescaglia, più diverse persone in quarantena (essendo state a stretto contatto con casi di positività noti). A renderlo noto il primo cittadino Andrea Bonfanti che, però, specifica come i casi, nel comune, siano distribuiti su tutto il territorio

venerdì, 27 marzo 2020, 09:36

In un momento di emergenza sanitaria come l'attuale, il presidente di Fonte Ilaria spa di Monsagrati Agostino Biella, il direttore generale Antonio Biella, l'amministratore delegato Marco Gaddini, il direttore di stabilimento Giuliano Nelli e tutto il consiglio di amministrazione hanno voluto rivolgere un pensiero particolare ai propri dipendenti protagonisti di questa importante sfida

giovedì, 26 marzo 2020, 16:52

Il sindaco di Coreglia Antelminelli, Valerio Amadei, conferma di aver ricevuto ufficialmente, da parte delle competenti autorità sanitarie, la comunicazione che sono stati registrati due nuovi casi di contagio al Coronavirus nel proprio territorio

giovedì, 26 marzo 2020, 13:07

Per il pagamento delle pensioni l'ufficio postale di Pescaglia capoluogo in via Roma, attualmente chiuso al pubblico per l'emergenza Cornoavirus, effettuerà un'apertura straordinaria di un solo giorno, mercoledì 1° aprile dalle 8.20 alle 13.35